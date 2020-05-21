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ESPN: «Аскаров считается самым перспективным вратарем со времен драфта Прайса»

19:26
Ярослав Аскаров. Фото ФХР.
Ярослав Аскаров. Фото ФХР.
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Журнал ESPN высоко оценил потенциал голкипера Ярослава Аскарова, который считается одним из самым талантливых вратарей из числа тех, кто может выйти на драфт новичков НХЛ в 2020 году.

«Ярослав Аскаров — особенный талант, — пишет журнал. — Правда, такое можно сказать про любого голкипера, который попадает в число лучших игроков первого раунда по прогнозам многих ресурсов. Однако в 2020 году Аскаров все равно выделяется на общем фоне.

Уроженец Омска считается самым перспективным вратарем со времен драфта Кэри Прайса, который был выбран под общим 5-м номером в 2005 году «Монреалем». Более того, Аскаров может уйти под самым высоким номером для вратарей со времен того драфта. Его котируют в топ-10 почти все рейтинги.

И можно практически с уверенность говорить, что Аскаров станет самым высоким пиком среди российских вратарей и обойдет Андрея Василевского, который был выбран «Тампой» под 19-м пиком в 2012-м».

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