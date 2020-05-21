ESPN: «Аскаров считается самым перспективным вратарем со времен драфта Прайса»
Журнал ESPN высоко оценил потенциал голкипера Ярослава Аскарова, который считается одним из самым талантливых вратарей из числа тех, кто может выйти на драфт новичков НХЛ в 2020 году.
«Ярослав Аскаров — особенный талант, — пишет журнал. — Правда, такое можно сказать про любого голкипера, который попадает в число лучших игроков первого раунда по прогнозам многих ресурсов. Однако в 2020 году Аскаров все равно выделяется на общем фоне.
Уроженец Омска считается самым перспективным вратарем со времен драфта Кэри Прайса, который был выбран под общим 5-м номером в 2005 году «Монреалем». Более того, Аскаров может уйти под самым высоким номером для вратарей со времен того драфта. Его котируют в топ-10 почти все рейтинги.
И можно практически с уверенность говорить, что Аскаров станет самым высоким пиком среди российских вратарей и обойдет Андрея Василевского, который был выбран «Тампой» под 19-м пиком в 2012-м».