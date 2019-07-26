Эркка Вестерлунд оценил перспективы Маннинена и Цулыгина

Главный тренер "Салавата Юлаева" Эркка Вестерлунд рассказал о сильных качествах новичка команды нападающего Сакари Маннинена и высоко оценил прогресс защитника Николая Цулыгина.
– Думаю, Маннинен отлично вольется в состав уфимской команды и, возможно, в первое звено вместе с Умарком и Хартикайненом, – цитирует тренера официальный сайт уфимцев.
– Что отличает Маннинена?
– У него прекрасное катание, он техничный и способен сыграть как в атаке, так и в защите. Я считаю, это будет очень интересное сочетание.
– Удивлены, что главным тренером команды стал Николай Цулыгин?
– Нет. Было приятно работать с Николаем Цулыгиным, который во многом мне помогал. Он отличный тренер. Очень радостно видеть его во главе команды. Думаю, он будет постоянно прогрессировать. Николай молодой тренер, но уже хорошо себя проявляет.
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https://hcsalavat.ru/news/erkka-vesterlund-culygin-molodoj-trener-no-uzhe-horosho-sebya-proyavlyaet/