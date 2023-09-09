Эрик О'Делл забросил самую быструю шайбу с начала третьего периода в истории КХЛ

Нападающий «Динамо» Эрик О'Делл забил гол на пятой секунде третьего периода в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Сочи» (4:0).

Как сообщает пресс-служба КХЛ, О'Делл стал автором самой быстрой шайбы с начала третьего периода в истории лиги (40:05). Предыдущий рекорд был 40:06 и принадлежал Алексею Макееву («Автомобилист» — «Ак Барс», 21 января 2018) и Тему Хартикайнену («Салават Юлаев» — «Металлург», 30 октября 2020).

У «Динамо» две победы в четырех играх регулярного чемпионата КХЛ. Команда занимает четвертое место в Западной конференции (4 очка).