Экс-вратарь СКА и «Эдмонтона» Коскинен завершит карьеру

35-летний финский голкипер Микко Коскинен в скором времени завершит игровую карьеру, сообщает Iltalehti.

В КХЛ вратарь выступал за СКА и «Сибирь». Вместе с армейцами он стал двукратным обладателем Кубка Гагарина (2014/15 и 2016/17).

В НХЛ финн играл за «Айлендерс» и «Эдмонтон».

Последним клубом для него станет швейцарский «Лугано».

В составе сборной Финляндии он участвовал в Олимпиаде-2018 и дважды становился серебряным призером чемпионата мира.