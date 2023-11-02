Терещенко: «Тренерскому штабу СКА нужно разобраться с проблемами в обороне»

Бывший хоккеист казанского «Ак Барса» и московского «Динамо» Алексей Терещенко посоветовал, что нужно сделать тренерам СКА, чтобы улучшить положение команды.

«Очевидно, что тренерам СКА пришло время окончательно разобраться с проблемами, влияющими на внутреннюю атмосферу в команде и нестабильность в действиях лидеров клуба. Самая очевидная игровая проблема СКА — действия в обороне», — передает слова Терещенко «Спорт день за днем».

В текущем сезоне КХЛ СКА пропустил 51 шайбу за 23 игры. Клуб из Санкт-Петербурга находится на 8-м месте в Западной конференции. Команда Романа Ротенберга набрала 24 очка.

В данный момент у СКА травмированы два защитника. Андрей Педан выбыл после игры против «Спартака» (0:3). Встреча проходила 12 октября. Степан Фальковский получил перелом в матче против «Сибири» (3:0) 27 сентября.