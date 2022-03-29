Двадцать два клуба подали документы для участия в следующем сезоне КХЛ

Два клуба из 24, которые принимали участие в прошедшем регулярном чемпионате КХЛ, не подали документы на участие в следующем сезоне, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу КХЛ.

«22 из 24 клубов, принимавших участие в сезоне-2021/22, сдали в установленные регламентом КХЛ сроки документы для участия в чемпионате следующего сезона. Данные проходят экспертизу со стороны профильных департаментов лиги», — сообщили в пресс-службе .

27 февраля рижское «Динамо» объявило о выходе из состава КХЛ, решение было принято в связи с ситуацией на Украине. 25 февраля финский «Йокерит» отказался от участия в розыгрыше плей-офф КХЛ.