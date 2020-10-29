Дубль Шалунова принес ЦСКА победу над «Спартаком»

ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл в овертайме «Спартак» со счетом 3:2.

В составе красно-белых шайбы забросили Сергей Широков и Йори Лехтеря. У армейцев гол забил Марио Кемпе, дубль на счету Максима Шалунова, который забросил победную шайбу на третьей минуте овертайма.

После этого матча ЦСКА с 36 очками занимает первое место в Западной конференции, «Спартак» с 21 очком — на восьмой строчке на Западе.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Спартак» (Москва) — ЦСКА (Москва) — 2:3 ОТ (0:0, 0:1, 2:1, 0:1)

Голы: Шалунов — 6 (бол., Киселевич, Окулов), 22:02 — 0:1. Широков — 7 (бол., Юсе, Федоров), 46:19 — 1:1. Лехтеря — 5 (бол., Широков, Ганзл), 47:47 — 2:1. Кемпе — 5 (Слепышев), 50:39 — 2:2. Шалунов — 7 (Окулов), 62:20 — 2:3.

Вратари: Гудачек — Шарыченков.

Штраф: 18 — 27.

Броски: 30 (10+7+12+1) — 29 (8+8+12+1).

Судьи: Белов, Наумов.

?29 октября. Москва. «ЦСКА Арена».