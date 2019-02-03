Дмитрий Квартальнов: "Вести 3:0 и упустить. Это входит в систему уже"

Главный тренер "Локомотива" Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ против "Сочи"​ (4:3), сообщает официальный сайт команды из Сочи.

– Конечно, два очка – это здорово, но вести 3:0 и упустить... Это входит в систему уже. Мы в прошлой игре вели 2:0, но 2:3 проиграли. В этой нам повезло в конце. Опять же, нам надо учиться, не переставать работать и принимать верные решения, когда в таком цейтноте находишься, – цитирует Квартальнова пресс-служба "Сочи".

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