Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов после победы над «Барысом» (5:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ подвел итоги встречи.

— Хорошее начало. 3:0 выиграть первый период здесь, мы так не ожидали, — приводит слова Квартальнова пресс-служба «Барыса». — Но так получилось, и это здорово. Самое главное — второй период, который сыграли на ноль, он, наверное, был определяющим. «Барыс» неплохо играет все вторые периоды. Единственный минус, за девять минут шесть — удалений, два в чужой зоне. Опять у нас эта проблема выскакивает. Третий период играли, забили в большинстве. В целом, игрой доволен.

Казанцы с 47 очками возглавляют турнирную таблицу Восточной конференции. Они одержали пятую победу кряду. «Барыс» (35) — четвертый.

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