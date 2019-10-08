Дмитрий Квартальнов: «Если пошла игра, ее надо доводить»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу над «Локомотивом» (4:0) и отметил, что в первом периоде команда должна была забрасывать больше.

— У нас сегодня многое получалось, забили быстрый гол, — приводит слова тренера официальный сайт казанцев. — В общем-то, и моментов в первом периоде было предостаточно — я в раздевалке сказал ребятам, что такое не может быть всегда, к некоторым моментам мы относились с прохладцей. Если пошла игра, ее надо доводить. Игра давалась, единственное — пару моментов в третьем периоде имел «Локомотив», были у них шансы немного с нами повоевать. Мы сегодня неплохо сыграли.

КХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков