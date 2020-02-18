Дмитрий Квартальнов: «Дали себе шанс игрой в меньшинстве»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов поделился впечатлениями от домашней победы над «Авангардом» (5:3).

— Хорошая игра. Очень много было удалений в первой половине, — посетовал Квартальнов. - Но в меньшинстве мы здорово сыграли. Дали себе этим шанс. «Авангард» мощно начал, создавал моменты, но где-то Билялов выручил.

Концовку должны были доиграть солиднее. Доиграть эти шесть минут. Пропустили три ненужных шайбы.

Не знаю, что за критика была в адрес Воронкова после молодежного чемпионата мира. Но он молодой мальчишка и по делу выходит у нас в составе — это факт. Он заслуживает это место. (Игорь Еронко)