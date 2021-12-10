«Витязь» в овертайме обыграл рижское «Динамо»

«Витязь» обыграл рижское «Динамо» в овертайме со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В основное время за команду из Риги голами отметились Николай Елисеев и Петер Тиивола.

В составе подмосковного клуба шайбы забросили Нико Оямяки и Даниэль Одетт. Победный гол забил Степан Старков.

«Динамо» находится на последнем месте Западной конференции, набрав 30 очков в 37 матчах. «Витязь» занимает 11-е место, имея на счету 32 очка в 39 играх.

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо» (Рига) — «Витязь» (Подольск) — 2:3 ОТ (1:2, 0:0, 1:0, 0:1)

Голы: Оямяки — 26 (Аалтонен, Лямин), 1:46 — 0:1. Елисеев — 11 (Дарзиньш), 12:06 — 1:1. Одетт — 14 (Смолин, Головков), 12:57 — 1:2. Тиивола — 4 (бол., Гормли, Радил), 43:26 — 2:2. Старков — 2 (бол.), 64:24 — 2:3.

Вратари: Гудачек — Сапрыкин.

Штраф: 14 — 18.

Броски: 39 (10+17+10+2) — 13 (5+3+4+1).

Судьи: Морозов, Ромасько.

10 декабря. Рига. «Арена Рига».