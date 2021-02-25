Минское «Динамо» обыграло рижское «Динамо»

Рижское «Динамо» дома уступило минскому «Динамо» (1:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ. В составе победителей отличились Илья Соловьев и Роб Кликхаммер.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо» (Рига) — «Динамо» (Минск) — 1:2 (0:0, 1:0, 0:2)

Голы: Паршин — 10 (Индрашис, Скворцов), 25:28 — 1:0. Соловьев — 3 (Горбунов), 44:30 — 1:1. Клинкхаммер — 15 (Фальковский, Козун), 48:59 — 1:2.

Вратари: Ворис (59:02) — Колосов.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 21 (9+4+8) — 29 (6+9+14).

Судьи: Гофман, Сергеев.

25 февраля. Рига. «Арена Рига».