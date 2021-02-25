Минское «Динамо» обыграло рижское «Динамо»
22:54
Рижское «Динамо» дома уступило минскому «Динамо» (1:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ. В составе победителей отличились Илья Соловьев и Роб Кликхаммер.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Динамо» (Рига) — «Динамо» (Минск) — 1:2 (0:0, 1:0, 0:2)
Голы: Паршин — 10 (Индрашис, Скворцов), 25:28 — 1:0. Соловьев — 3 (Горбунов), 44:30 — 1:1. Клинкхаммер — 15 (Фальковский, Козун), 48:59 — 1:2.
Вратари: Ворис (59:02) — Колосов.
Штраф: 6 — 6.
Броски: 21 (9+4+8) — 29 (6+9+14).
Судьи: Гофман, Сергеев.
25 февраля. Рига. «Арена Рига».
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