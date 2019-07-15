"Динамо" объявило о переходе защитника Сергея Бойкова

"Динамо" заключил соглашение с защитником Сергеем Бойковым, выступавшим ранее в Северной Америке. Контракт 23-летнего игрока рассчитан на два года.

Бойков начал карьеру в командах школ "Амура" и "Металлурга". В России провел три матча за команду "Кузнецкие Медведи" в МХЛ, после чего перебрался в Юниорскую лигу Квебека, где на протяжении нескольких лет выступал за команду "Драммондвилл Вольтижерс". Выступал за молодежную сборную России. Он является серебряным призером Молодежного чемпионата мира (2016).

Защитник был выбран на Драфте НХЛ под общим 161-м номером командой "Колорадо". На взрослом уровне выступал в АХЛ и ECHL за команды "Сан-Антонио", "Колорадо Иглз" и "Юта Гриззлис". Чемпион ECHL (2017).