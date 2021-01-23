Дубль Шипачева принес московскому «Динамо» победу над рижским

Московское «Динамо» обыграло рижское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 5:2.

В составе московской команды дублем отличился нападающий Вадим Шипачев. На счету форварда также результативная передача.

Московское «Динамо» идет на 4-м месте в Западной конференции с 63 очками, команда из Риги занимает 11-ю строчку на Западе с 23 очками.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«ХК Динамо» (Москва) — «Динамо» (Рига) — 5:2 (0:1, 1:0, 4:1)

Голы: Лайпон — 5 (Индрашис, Дарзиньш), 17:23 — 0:1. Шипачев — 17 (Яшкин, Сергеев), 37:36 — 1:1. Паршин — 8 (Роб. Букартс, Грачев), 44:12 — 1:2. Миронов — 6 (Шипачев), 44:48 — 2:2. Шипачев — 18 (бол., Кагарлицкий, Яшкин), 46:05 — 3:2. Кулемин — 4, 47:52 — 4:2. Муранов — 6 (буллит), 52:36 — 5:2.

Вратари: Бочаров — Налимов.

Штраф: 15 — 15.

Броски: 38 (8+14+16) — 23 (6+6+11).

Судьи: Кулев, Сидоренко.

23 января. Москва. «ВТБ Арена».