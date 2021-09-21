Дубль Бурдасова обеспечил СКА победу над «Амуром»

СКА на своем льду одержал уверенную победу в матче регулярного чемпионата КХЛ над «Амуром». Команда из Санкт-Петербурга выиграла со счетом 5:1.

Самым результативным игроком матча стал нападающий Антон Бурдасов, который набрал 3 (2+1) очка.

В составе СКА первый матч в этом сезоне провел голкипер Ярослав Аскаров.

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СКА (Санкт-Петербург) — «Амур» (Хабаровск) — 5:1 (1:0, 2:1, 2:0)

Голы: Бурдасов — 4 (бол., Кузьменко, Хуснутдинов), 12:35 — 1:0. Ожиганов — 1 (Воробьев), 21:18 — 2:0. Файзуллин — 1 (бол., Горшков, Терещенко), 29:34 — 2:1. Бурдасов — 5 (бол., Ожиганов, Кузьменко), 39:29 — 3:1. Марченко — 5 (бол., Воробьев, Хендемарк), 44:58 — 4:1. Кемппайнен — 4 (Кузьменко, Бурдасов), 53:46 — 5:1.

Вратари: Аскаров — Бартошак.

Штраф: 6 — 12.

Броски: 21 (8+5+8) — 18 (6+8+4).

Судьи: Бирин, Гамалей.

21 сентября. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».