Минское «Динамо» всухую победило «Адмирал»

Минское «Динамо» дома обыграло «Адмирал» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:0.

Дубль у победителей оформил Ник Меркли, еще по шайбе забросили Даниил Сотишвили и Вадим Мороз.

Минчане набрали 59 очков в 59 матчах и занимают восьмое место в Западной конференции. Команда из Владивостока идет 11-й на «Востоке» — 47 очков в 59 играх.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Динамо» (Минск) — «Адмирал» (Владивосток) — 4:0 (2:0, 0:0, 2:0)

Голы: Сотишвили — 7 (Стась, Жихарев), 1:43 — 1:0. Мороз — 11 (Меркли), 13:20 — 2:0. Меркли — 13 (бол., Волков, Хэмилтон), 40:09 — 3:0. Меркли — 14 (бол., Волков), 41:50 — 4:0.

Вратари: Колосов — С.В. Иванов.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 33 (13+10+10) — 23 (7+8+8).

Судьи: Оленин, Ромасько.

4 февраля. Минск. «Минск-Арена». 14268 зрителей.