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Сегодня, 19:31

ЦСКА уступил «Автомобилисту» в серии буллитов

Алина Савинова
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ЦСКА уступил «Автомобилисту» в серии буллитов.
Фото ПХК ЦСКА

ЦСКА на своем льду проиграл «Автомобилисту» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 5:4 Б.

У армейцев в основное время голами отметились Антон Слепышев (дубль), Тахир Мингачев и Павел Карнаухов. У команды из Екатеринбурга шайбы в этой встрече забросили Данил Романцев, Сергей Широков, Алексей Бывальцев и Стефан да Коста, на счету которого также победный буллит.

Московская команда с 66 очками после 59 матчей занимает 7-е место в турнирной табдице Западной конференции. Екатеринбургский клуб идет четвертым на «Востоке» (73 очка в 61 игре).

ЦСКА в следующем матче 6 февраля сыграет против «Салавата Юлаева». «Автомобилист» в этот же день встретится с московским «Динамо».

КХЛ. Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 4:5 Б (2:2, 0:2, 2:0, 0:0, 0:1)

Голы: Романцев — 6 (Каштанов), 5:18 — 0:1. Слепышев — 7 (Карнаухов, Светлаков), 7:16 — 1:1. Широков — 10 (Мэйсек, Аликин), 11:40 — 1:2. Мингачев — 5 (Абрамов, Полтапов), 13:33 — 2:2. Да Коста — 15 (бол., Широков), 20:52 — 2:3. Бывальцев — 7 (бол., Обидин, Голышев), 34:15 — 2:4. Слепышев — 8 (Григоренко), 45:51 — 3:4. Карнаухов — 13 (Мамин, Соркин), 54:55 — 4:4.

Победный буллит: Да Коста.

Вратари: Федотов — Аликин.

Штраф: 6 — 2.

Броски: 44 (19+13+12+0) — 31 (12+10+5+4).

Судьи: Раводин, Соин.

4 февраля. Москва. «ЦСКА Арена». 7796 зрителей.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2023-2024/
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КХЛ
ХК Автомобилист
ХК ЦСКА (Москва)
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 60 39 21 84
2 Авангард 58 39 19 82
3 Сал. Юлаев 59 37 22 79
4 Автомобилист 61 33 28 73
5 Ак Барс 58 35 23 72
6 Трактор 59 33 26 72
7 Лада 60 29 31 71
8 Нефтехимик 59 24 35 59
9 Амур 59 23 36 58
10 Сибирь 59 23 36 55
11 Адмирал 59 18 41 47
12 Барыс 58 19 39 45
Западная конференция И В П О
1 СКА 59 40 19 83
2 Локомотив 58 38 20 80
3 Динамо М 58 37 21 79
4 Спартак 60 35 25 78
5 Торпедо 59 32 27 69
6 Северсталь 58 30 28 67
7 ЦСКА 59 30 29 66
8 Динамо Мн 59 27 32 59
9 Куньлунь РС 61 21 40 48
10 Сочи 59 19 40 45
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ЦСКА – Автомобилист
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