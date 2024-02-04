ЦСКА уступил «Автомобилисту» в серии буллитов

ЦСКА на своем льду проиграл «Автомобилисту» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 5:4 Б.

У армейцев в основное время голами отметились Антон Слепышев (дубль), Тахир Мингачев и Павел Карнаухов. У команды из Екатеринбурга шайбы в этой встрече забросили Данил Романцев, Сергей Широков, Алексей Бывальцев и Стефан да Коста, на счету которого также победный буллит.

Московская команда с 66 очками после 59 матчей занимает 7-е место в турнирной табдице Западной конференции. Екатеринбургский клуб идет четвертым на «Востоке» (73 очка в 61 игре).

ЦСКА в следующем матче 6 февраля сыграет против «Салавата Юлаева». «Автомобилист» в этот же день встретится с московским «Динамо».

КХЛ. Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 4:5 Б (2:2, 0:2, 2:0, 0:0, 0:1)

Голы: Романцев — 6 (Каштанов), 5:18 — 0:1. Слепышев — 7 (Карнаухов, Светлаков), 7:16 — 1:1. Широков — 10 (Мэйсек, Аликин), 11:40 — 1:2. Мингачев — 5 (Абрамов, Полтапов), 13:33 — 2:2. Да Коста — 15 (бол., Широков), 20:52 — 2:3. Бывальцев — 7 (бол., Обидин, Голышев), 34:15 — 2:4. Слепышев — 8 (Григоренко), 45:51 — 3:4. Карнаухов — 13 (Мамин, Соркин), 54:55 — 4:4.

Победный буллит: Да Коста.

Вратари: Федотов — Аликин.

Штраф: 6 — 2.

Броски: 44 (19+13+12+0) — 31 (12+10+5+4).

Судьи: Раводин, Соин.

4 февраля. Москва. «ЦСКА Арена». 7796 зрителей.