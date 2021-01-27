ЦСКА уступил «Динамо», потерпев второе поражение подряд

ЦСКА проиграл московскому «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 1:4.

Единственную шайбу в составе армейцев забросил Константин Окулов. У динамовцев отличились Андрей Сергеев, Магнус Пяярви-Свенссон, Вадим Шипачев и Даниил Тарасов. Отметим, что Шипачев и Тарасов забросили свои шайбы в пустые ворота красно-синих.

Для ЦСКА это поражение стало вторым подряд. Ранее, 23 января армейцы проиграли «Йокериту» (1:3).

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«ХК Динамо» (Москва) — ЦСКА (Москва) — 4:1 (2:0, 0:0, 2:1)

Голы: Сергеев — 3 (бол., Шипачев, Яшкин), 7:25 — 1:0. Пяярви-Свенссон — 4 (Линдберг), 7:41 — 2:0. Окулов — 15 (Шалунов, Мамин), 55:22 — 2:1. Шипачев — 19 (п.в., Яшкин), 59:16 — 3:1. Тарасов — 16 (п.в., Волков), 59:43 — 4:1.

Вратари: Еременко — Шарыченков (Юханссон, 23:18, 58:57 — 59:16, 59:32 — 59:43).

Штраф: 8 — 12.

Броски: 27 (7+9+11) — 20 (5+8+7).

Судьи: Гамалей, Раводин.

27 января. Москва. «ВТБ Арена». 3700 зрителей.