Дэвид Немировски: "Очень обидно за концовку матча с "Ак Барсом"

Главный тренер "Торпедо" Дэвид Немировски - о матче с "Ак Барсом" (1:5) в регулярном чемпионате КХЛ.

- Первый период не получился таким, как мы хотели. Мы знали, что соперник очень хорошо начинает матчи, готовились к этому моменту, но не справились – "Ак Барс" держал игру в первом периоде. Хорошо, что счет по итогам был только 0:1, могло быть больше. Во второй части второго периода чувствовалось, что мы начали добавлять, но получили второй гол.

В третьем периоде начали выполнять задание, начали двигаться побыстрее, начали играть в хоккей. Счет стал 2:1, у нас были шансы, и не только в третьем периоде – при выходе 1 в 0 их вратарь хорошо сыграл. После этого про концовку игры я ничего не буду говорить.

– В середине сезона "Торпедо" уверенно шло к плей-офф, но сейчас "Сибирь" выигрывает все матчи, "Трактор" стал ближе. Нет опасений, что вы не попадёте в плей-офф?

– Все понимают ситуацию, мы смотрим в таблицу каждый день. Поэтому сейчас слишком обидно за концовку игры, очень обидно.

– Что сейчас будете говорить игрокам?

– Пока ничего не буду, разбор будет на следующий день. Они хорошо бились, я недоволен первым периодом, но доволен вторым и третьим. Бились, играли вместе, начинали исправляться, но опять же – за концовку обидно, - цитирует специалиста официальный сайт "Ак Барса".

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