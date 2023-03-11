Демченко продлит контракт с «Авангардом» на два года

Как стало известно «СЭ», руководство «Авангарда» еще до начала плей-офф достигло предварительной договоренности о подписании нового контракта сроком на два года с основным вратарем команды Василием Демченко.

В этом сезоне 28-летний голкипер провел 55 матчей за команду, в трех из которых не пропустил ни одного гола.

Вчера, 10 марта, «Авангард» в овертайме обыграл «Сибирь» и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ.