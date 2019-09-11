Дамир Жафяров: «Соскучились по домашним играм»

Нападающий «Торпедо» Дамир Жафяров поделился эмоциями после победного матча с ЦСКА (2:1 ОТ).

— Впечатления положительные, главное — выиграли! Эта победа — два очка! — приводит слова форварда официальный сайт команды из Нижнекамска. — ЦСКА — боевая команда и мы сегодня настраивались на этот матч. Очень сегодня нам помогли болельщики, соскучились по домашним играм, были полные трибуны. Надеемся, что на следующие игры придет столько же болельщиков, ведь наши победы для них!

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