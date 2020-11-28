ЦСКА в гостях обыграл «Автомобилист»

ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ в гостях обыграл «Автомобилист» со счетом 5:1.

У армейцев дубль оформил Максим Шалунов. У екатеринбургского клуба, для которого это поражение стало пятым подряд, отличился Павел Дацюк.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Автомобилист» (Екатеринбург) — ЦСКА (Москва) — 1:5 (0:1, 0:2, 1:2)

Голы: Шалунов — 10 (Окулов, Мамин), 4:37 — 0:1. Мамин — 11 (Шалунов), 31:01 — 0:2. Карнаухов — 8 (Андронов, Локтионов), 32:34 — 0:3. Слепышев — 11 (Лайпсик, Кемпе), 47:46 — 0:4. Дацюк — 7 (Голышев), 50:47 — 1:4. Шалунов — 11 (Окулов, Мамин), 54:56 — 1:5.

Вратари: Коварж — Шарыченков.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 27 (8+12+7) — 26 (6+12+8).

Судьи: Франо, Хрибик.

28 ноября. Екатеринбург. КРК «Уралец».