ЦСКА уступил «Барысу». Прервалась рекордная серия Слепышева

В матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА на своем льду уступил «Барысу». Встреча закончилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

Нападающий москвичей Антон Слепышев не смог набрать очков и продлить рекордную серию. Он набирал очки на протяжении 14 матчей подряд. Нападающий повторил рекорд ЦСКА по длительности результативной серии, который принадлежит Александру Радулову.

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ЦСКА (Москва) — «Барыс» (Нур-Султан) — 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)

Голы: Толчинский — 13 (Вей, Марченко), 12:08 — 1:0. Найт — 20 (Метальников, Пакаринен), 18:19 — 1:1. Виделль — 9 (бол., Найт, Охтамаа), 35:49 — 1:2. Дальбек — 1 (Вей, Робинсон), 48:11 — 2:2. Дитц — 11 (Найт, Виделль), 52:47 — 2:3.

Вратари: Сорокин (59:31) — Паскуале.

Штраф: 4 — 2.

Броски: 31 (8+14+9) — 33 (10+11+12).

Судьи: Белов, Гофман.

13 февраля. Москва. «ЦСКА Арена».