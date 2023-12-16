ЦСКА продлил контракт с защитником Провольневым до конца сезона-2025/26

ЦСКА объявил о подписании нового контракта с защитником Владиславом Провольневым до конца сезона-2025/26.

28-летний россиянин выступает за армейцев с 2021 года. Всего он провел за клуб 152 матча и набрал 38 (9+29) очков.

В этом сезоне на его счету 7 (3+4) очков в 37 матчах ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.