Совет директоров КХЛ, состоявшийся 6 сентября в Москве, утвердил распределение между клубами 419 миллионов рублей с НДС, полученными Лигой от реализации телевизионных прав, о чем сообщается на официальном сайте КХЛ.

Больше всего от Лиги по итогам прошлого сезона получат:

ЦСКА — 72,6 миллиона рублей (с учетом НДС);

«Йокерит» — 39,4 миллиона рублей;

«Авангард» — 31,4 миллиона рублей;

рижское «Динамо» — 21,1 миллиона рублей;

СКА — 20 миллионов рублей.

Отмечается, что распределение доходов от ТВ-прав между клубами строилось на следующих принципах — участие в чемпионате — 30%, телеспрос — 40%, cпортивный принцип — 30%. При этом высокие доходы получили клубы, чьи ТВ-права продаются дороже на рынке.

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