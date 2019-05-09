17:00 | Хоккей — КХЛ

ЦСКА поборется за звание лучшей команды Европы

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ЦСКА получил две номинации на European Hockey Awards, информирует пресс-служба клуба. Армейцы вошли в список номинантов на звание лучшей команды года, а нападающий Кирилл Капризов третий год подряд претендует на звание лучшего молодого игрока Европы. Проголосовать за армейцев можно на сайте премии.

 

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