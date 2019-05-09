ЦСКА поборется за звание лучшей команды Европы

ЦСКА получил две номинации на European Hockey Awards, информирует пресс-служба клуба. Армейцы вошли в список номинантов на звание лучшей команды года, а нападающий Кирилл Капризов третий год подряд претендует на звание лучшего молодого игрока Европы. Проголосовать за армейцев можно на сайте премии.
ЦСКА получил две номинации на European Hockey Awards!– ХК ЦСКА Москва (@hccska) 9 мая 2019 г.
Армейцы вошли в список номинантов на звание лучшей команды года, а Кирилл Капризов третий год подряд претендует на звание лучшего молодого игрока Европы!
Проголосовать за армейцев можно на сайте премии: https://t.co/CnWsTqGzAj
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