ЦСКА поборется за звание лучшей команды Европы

ЦСКА получил две номинации на European Hockey Awards, информирует пресс-служба клуба. Армейцы вошли в список номинантов на звание лучшей команды года, а нападающий Кирилл Капризов третий год подряд претендует на звание лучшего молодого игрока Европы. Проголосовать за армейцев можно на сайте премии.

ЦСКА получил две номинации на European Hockey Awards!



Армейцы вошли в список номинантов на звание лучшей команды года, а Кирилл Капризов третий год подряд претендует на звание лучшего молодого игрока Европы!



Проголосовать за армейцев можно на сайте премии: https://t.co/CnWsTqGzAj – ХК ЦСКА Москва (@hccska) 9 мая 2019 г.

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