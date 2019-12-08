ЦСКА обыграл минское «Динамо»

ЦСКА выиграл у минского «Динамо» (5:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей дубль сделал Максим Мамин. ЦСКА набрал 51 очко и лидирует в Западной конференции. «Динамо» на последнем, 12-м месте — 27 очков.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо» (Минск) — ЦСКА (Москва) — 2:5 (2:2, 0:2, 0:1)

Голы: Мамин — 4 (Марченко, Робинсон), 4:20 — 0:1. Пулккинен — 17 (бол., Спунер), 8:51 — 1:1. Паре — 9 (бол., Спунер), 11:06 — 2:1. Окулов — 8 (Робинсон, Вей), 15:21 — 2:2. Мамин — 5 (Кемпе), 22:10 — 2:3. Шалунов — 7 (Окулов, Соркин), 23:17 — 2:4. Кемпе — 1 (Мамин, Вей), 43:27 — 2:5.

Вратари: Энрот (Карнаухов, 23:17) — Юханссон.

Штраф: 6 — 16.

Броски: 20 (9+5+6) — 24 (10+7+7).

Судьи: Букин, Наумов.

8 декабря. Минск. «Минск-Арена».

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