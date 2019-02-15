ЦСКА набрал 100-е очко в КХЛ, обыграв "Слован"

ЦСКА победил "Слован" в регулярном чемпионате КХЛ - 4:1. Армейцы лидируют в Западной конференции, имея в активе 100 очков после 59 игр.

"Слован" занимает последнее место на "Западе" и досрочно лишился шансов на выход в плей-офф.

КХЛ

Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) - "Слован" (Братислава) - 4:1 (1:0, 3:0, 0:1)

Голы: Окулов - 18 (Попов), 15:24 - 1:0. Вей - 11 (Романов, Капризов), 30:47 - 2:0. Мамин - 1 (Дальбек, Слепышев), 32:48 - 3:0. Окулов - 19 (Попов, Шалунов), 35:09 - 4:0. Грман - 4 (Буц), 54:01 - 4:1.

Вратари: Сорокин - Штепанек.

Штраф: 4 - 4.

Броски: 26 (7+11+8) - 15 (3+7+5).

Судьи: Гофман, Кислов.

15 февраля. Москва. "ЦСКА Арена".