Чудинов о чудо-голе от своей синей линии: "Мне повезло. Удивился, как и все"

Автор дубля в четвертой игре "Авангард" – "Барыс" (3:1) рассказал о том, как забил броском от своей синей линии и заявил, что соперники не охотились за его партнером по команде Сергеем Шумаковым.

– Часто бросаете от синей линии?

– Каждый день. Каждую игру. Бросал по воротам, но так получилась, что шайба отскочила ото льда. Ловить ее после такого отскока тяжелее. Мне в этом эпизоде больше повезло. Удивился, как и все.

– На тренировках я такого за вами не замечал.

– Я во время них и не бросаю. Мало ли, кто-то подсматривать будет.

– Вы лет шесть назад похожим образом забили за сборную шведам. Какой гол больше обрадовал?

– Я всегда радуюсь заброшенным шайбам, но главное, чтобы команда выиграла. В Сочи как-то забил издалека, еще один раз на предсезонке.

– Сможете теперь от своих ворот забить?

– Буду стараться.

– Вы – защитник. В ассистентах при первом голе у вас тоже были игроки обороны Пивцакин и Фрэнсон. Действуете по новой системе?

– Система? Не знаю. Ха-ха. Так получилось. А вообще я без понятия, может, мы вшестером играли? Ха-ха.

– Игра и вся серия получаются нервными, с обилием столкновений, удалений и травм. В чем причина?

– Грубости не было ни с нашей, ни с их стороны. Просто несчастный случай. В плей-офф все играют в тело, бьют кость в кость.

– Эпизод в первом периоде, когда Фрэттин встретил Шумакова возле вашей лавки, был чистым?

– Я не буду этих вопросов касаться, тем более что тот момент не видел. Пусть судьи решают.

– Вам не показалось, что за Шумаковым весь матч специально шла охота?

– Все жестко играют друг против друга. Какая еще охота? Просто момент таким получился.

– В следующем матче ждете встречи с Рыспаевым?

– Я не знаю кто это. (Алексей Шевченко)