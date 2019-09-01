Чернышенко о переговорах с иностранными клубами: «Это песня про синего бычка»

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко рассказал о количественном и качественном составе клубов лиги.

— КХЛ достигла целевого показателя в 24 команды. Это значит, что никого больше исключать не будут?

— Это для нас определенный ориентир. Если появятся клубы, которые мы захотим принять в лигу, будем уверены, что они принесут удачу и желаемый результат, количество может теоретически измениться. Я доволен, 24 клуба — это плановый показатель. Мы комфортно себя чувствуем с точки зрения количества игр.

— Переговоры с иностранными клубами ведете?

— Это про синего бычка песня. Когда будет что сказать, я скажу. (Евгений Белоусов)