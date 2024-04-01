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Сегодня, 15:40

Быков философски оценил решение СКА оставить Ротенберга главным тренером

Константин Белов
Корреспондент
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Бывший тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков в разговоре с «СЭ» прокомментировал решение совета директоров СКА о продолжении сотрудничества с главным тренером Романом Ротенбергом и его штабом на следующий сезон. 1 апреля об этом заявил председатель совета директоров СКА Александр Медведев.

«Оценку работы главного тренера и его штаба должны делать только руководители СКА. Так как вектор развития клуба был взят на омоложение команды и полную реконструкцию, то это может влиять на сиюминутный результат и достижения. Это осознанное решение руководителей клуба. Необходимый опыт набирается не только от побед, поражения закаляют характер команды. Без второго не бывает первого. Важно целенаправленно работать, проводить аналитическую работу по совершенствованию игры команды, не шарахаясь из стороны в сторону, но планомерно работать и стремиться как совершенствовать свою игру, так и усиливать трансферную политику клуба. Невозможно посадить зерна в землю сегодня, а завтра уже собирать урожай. На все нужно время, терпение, аналитическая и повседневная работа над самосовершенствованием своих действий», — сказал Быков «СЭ».

Ротенберг руководит армейцами с января 2022 года. 25 марта СКА в пятом матче серии второго раунда Кубка Гагарина уступил «Автомобилисту» со счетом 4:5. Петербуржцы вылетели из плей-офф, проиграв екатеринбургскому клубу в серии со счетом 1-4.

КХЛ
ХК СКА
Вячеслав Быков
Роман Ротенберг
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 68 44 24 95
2 Авангард 68 43 25 92
3 Сал. Юлаев 68 42 26 90
4 Ак Барс 68 41 27 84
5 Автомобилист 68 37 31 82
6 Трактор 68 37 31 80
7 Лада 68 32 36 78
8 Амур 68 29 39 71
9 Нефтехимик 68 27 41 69
10 Сибирь 68 28 40 67
11 Адмирал 68 21 47 54
12 Барыс 68 21 47 50
Западная конференция И В П О
1 Динамо М 68 46 22 98
2 СКА 68 46 22 95
3 Локомотив 68 44 24 93
4 Спартак 68 40 28 88
5 Северсталь 68 36 32 80
6 ЦСКА 68 34 34 76
7 Торпедо 68 34 34 75
8 Динамо Мн 68 32 36 69
9 Куньлунь РС 68 25 43 56
10 Сочи 68 23 45 53
11 Витязь 68 20 48 48
1/2 финала Счет в серии
Металлург Мг - Автомобилист
Металлург Мг - Автомобилист
0 - 0
1. Металлург Мг - Автомобилист
0 - 0
2. Металлург Мг - Автомобилист
0 - 0
3. Автомобилист - Металлург Мг
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4. Автомобилист - Металлург Мг
0 - 0
0 - 0
Локомотив - Трактор
Локомотив - Трактор
0 - 0
1. Локомотив - Трактор
0 - 0
2. Локомотив - Трактор
0 - 0
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0 - 0
4. Трактор - Локомотив
0 - 0
0 - 0
1/4 финала
СКА - Автомобилист
СКА - Автомобилист
1 - 4
1. СКА - Автомобилист
2 - 3
2. СКА - Автомобилист
1 - 3
3. Автомобилист - СКА
2 - 1
4. Автомобилист - СКА
2 - 5
5. СКА - Автомобилист
4 - 5
1 - 4
Металлург Мг - Спартак
Металлург Мг - Спартак
4 - 2
1. Металлург Мг - Спартак
4 - 0
2. Металлург Мг - Спартак
1 - 0
3. Спартак - Металлург Мг
5 - 2
4. Спартак - Металлург Мг
1 - 0
5. Металлург Мг - Спартак
5 - 3
6. Спартак - Металлург Мг
0 - 3
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Динамо М - Трактор
Динамо М - Трактор
0 - 4
1. Динамо М - Трактор
2 - 4
2. Динамо М - Трактор
4 - 5
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3 - 2
4. Трактор - Динамо М
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Авангард - Локомотив
Авангард - Локомотив
3 - 4
1. Авангард - Локомотив
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7. Авангард - Локомотив
0 - 2
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1/4 финала конференции
Металлург Мг - Амур
Металлург Мг - Амур
4 - 2
1. Металлург Мг - Амур
2 - 1
2. Металлург Мг - Амур
2 - 3
3. Амур - Металлург Мг
2 - 3
4. Амур - Металлург Мг
5 - 2
5. Металлург Мг - Амур
3 - 1
6. Амур - Металлург Мг
2 - 3
4 - 2
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 1
1. СКА - Торпедо
2 - 5
2. СКА - Торпедо
3 - 2
3. Торпедо - СКА
2 - 5
4. Торпедо - СКА
1 - 4
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Динамо М - Динамо Мн
Динамо М - Динамо Мн
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1. Динамо М - Динамо Мн
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Спартак - Северсталь
Спартак - Северсталь
4 - 1
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3 - 2
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Локомотив - ЦСКА
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Ак Барс - Автомобилист
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Сал. Юлаев - Трактор
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