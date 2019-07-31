Бурмистров заявил, что у "Салавата" многое не получилось в матче с "Нефтехимиком"

Форвард "Салавата Юлаева" Александр Бурмистров - о товарищеском матче с "Нефтехимиком" (4:2).

- Много чего не получилось в игре. Хочется, чтобы получалось намного больше. Что в зоне атаки, что в зоне обороны, - цитирует Бурмистрова официальный сайт клуба. - Но есть хорошие вещи – то, что в большинстве два гола забили. Думаю, это хороший результат. То, что вышел на игру в статусе капитана, конечно, придает сил. Ребята все поддержали, хорошо отнеслись. Мое дело было вывести команду, и чтобы хороший настрой был. В третьем периоде, когда "Нефтехимик" проигрывал, им нужно было что-то делать: бежать вперед, атаковать, поэтому было больше скорости, больше силовых приёмов, был накал сил. Главное, что мы сдержали это, не расслабились и тоже подняли темп. В целом, по сборам мы сделали все, что от нас требовалось – ни к кому претензий нет. Все ребята: и молодые и старшие выполняли задания от начала и до конца.