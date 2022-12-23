Бурмистров подписал контракт с «Металлургом» до конца сезона
Как ранее сообщал «СЭ», нападающий Александр Бурмистров продолжит карьеру в магнитогорском «Металлурге».
Соглашение между клубом и 31-летним центральным нападающим рассчитано до конца сезона 2022/23, сообщает прес-служба «Магнитки».
Александр Бурмистров — воспитанник казанского хоккея. Свою профессиональную карьеру нападающий начал в 2006-м году в «Ак Барсе-2». Выступал за «Ак Барс» (2008/09, 2013-2015, 2018, 2020/22), «Атланту» (2010/11), «Виннипег» (2011-2013, 2015-2017), «Сент-Джонс» (2012/13), «Аризону» (2016/17), «Ванкувер» (2017/18) и «Салават Юлаев» (2018-2020).
Последним местом работы нападающего был «Ак Барс». За 26 игр сезона-2022/23 Александр набрал 3 (1+2) очка. Всего в КХЛ на счету нападающего 406 игр и 149 (47+102) очков.
Ранее игрок расторг соглашение с казанской командой по обоюдному согласию сторон. В «Ак Барсе» он зарабатывал 40 миллионов рублей за сезон.
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