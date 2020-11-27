Буцаев: «Соперник должен «поблагодарить» некоторых наших игроков за возможность набрать два очка»

Главный тренер «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев ответил на вопросы журналистов после выездного поражения от магнитогорского «Металлурга» (4:6) в регулярном чемпионате КХЛ.

— Соперник должен «поблагодарить» некоторых наших игроков за то, что дали возможность набрать два очка, — сказал Буцаев. — Эмоции сейчас захлестывают. Из хорошо складывающегося матча мы сделали так, что подарили сопернику два очка.

Почему не получается меньшинство? У «Металлурга» хорошее большинство. В меньшинстве нужно хитрить, заставлять соперника ошибаться. А получается наоборот. Но, прежде всего, не нужно зарабатывать удаления. Они сегодня сыграли ключевую роль.

Спасибо, что напомнили про плохие третьи периоды. Значит, не хватает нам физических кондиций. График напряженный. Будем уделять этим моментам больше внимания.

В молодежном хоккее присутствует понятие «я еще сегодня не забил». Это есть и у некоторых наших ребят, которые совсем недавно начали играть в КХЛ. (Михаил Скрыль)