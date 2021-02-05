Буцаев: «Как-то получается, что соперник сразу попадает в плей-офф после матча с нами»

Главный тренер «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (3:4).

«Как-то получается, что соперник сразу попадает в плей-офф после матча с нами. Мне понравились действия ребят, несмотря на то что мы проигрывали. Конечно, допустили грубейшую ошибку при третьем голе. Может это сыграло свою ключевую роль. Здорово, что опять проявили характер. Мы должны набраться опыта, это не дело одного сезона или одного дня. Хочу просто поблагодарить ребят, последние два матча играют до конца, но результат не в нашу пользу», — приводит слова тренера сайт КХЛ.