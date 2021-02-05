Никитин — о матче с «Сочи»: «Соперник ждал наших ошибок»
22:48
Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвел итог матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи» (0:2).
«Хорошую игру сыграли в плане дисциплины и самоотдачи, соперник ждал наших ошибок. Какие мы допускали ошибки, Ларс Юханссон подчистил. Парни хорошо отыграли сегодня», — приводит слова тренера сайт сочинцев.
Дополнительная информация:
https://www.hcsochi.ru/article.asp?id=Sochi-CSKA-press-konferencija-10495
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