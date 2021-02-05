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Никитин — о матче с «Сочи»: «Соперник ждал наших ошибок»

22:48
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Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвел итог матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи» (0:2).

«Хорошую игру сыграли в плане дисциплины и самоотдачи, соперник ждал наших ошибок. Какие мы допускали ошибки, Ларс Юханссон подчистил. Парни хорошо отыграли сегодня», — приводит слова тренера сайт сочинцев.

Дополнительная информация:

https://www.hcsochi.ru/article.asp?id=Sochi-CSKA-press-konferencija-10495

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