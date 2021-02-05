Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвел итог матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи» (0:2).

«Хорошую игру сыграли в плане дисциплины и самоотдачи, соперник ждал наших ошибок. Какие мы допускали ошибки, Ларс Юханссон подчистил. Парни хорошо отыграли сегодня», — приводит слова тренера сайт сочинцев.