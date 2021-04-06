ЦСКА одержал волевую победу над СКА и выиграл третий матч в серии подряд

ЦСКА одержал волевую победу в третьем матче серии финала Западной конференции против СКА со счетом 5:2. Питерцы открыли счет в матче, но во втором периоде пропустили три шайбы подряд, после чего даже произвели смену вратарей.

В третеьм периоде СКА сократил отставание до минимума, но потом пропустил два гола в пустые ворота.

ЦСКА выиграл третий матч в серии подряд и ведет со счетом 3-0. Следующая игра пройдет в Санкт-Петербурге 8 апреля. Если ЦСКА снова одержит победу, то выйдет в финал Кубка Гагарина.

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СКА (Санкт-Петербург) — ЦСКА (Москва) — 2:5 (1:0, 0:3, 1:2)

Голы: Тимкин — 2 (Каменев, Дыбленко), 1:18 — 1:0. Слепышев — 4 (бол., Локтионов, Сошников), 23:32 — 1:1. Мамин — 4 (Гилмор, Блажиевский), 25:10 — 1:2. Шалунов — 8 (бол., Гилмор, Окулов), 27:24 — 1:3. Ожиганов — 3 (Галимов, Вей), 56:12 — 2:3. Робинсон — 2 (п.в.), 58:19 — 2:4. Окулов — 5 (п.в., Киселев, Слепышев), 59:42 — 2:5.

Вратари: Самонов (Хелльберг, 27:24, 57:35 — 58:19, 58:46 — 59:42) — Юханссон.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 27 (5+11+11) — 26 (10+10+6).

Судьи: Оленин, Хрибик.

6 апреля. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».

Счет в серии: 0-3.