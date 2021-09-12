Главный тренер СКА Валерий Брагин назвал причины поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо» (2:3).

— Обоюдоострая игра была, и у нас, и у соперника было очень много моментов. Они реализовали большинство, мы нет, а это был ключ к победе. Нужно было забивать при 5 на 3, — цитирует тренера сайт СКА.

— Самонов вновь пропустил три шайбы. Проблемы с психологией?

— Не думаю. Там такие голы, что винить вратаря я бы не стал.

— Вей играет в первом звене, но пока у него не идет. Что ему мешает?

— Ищем варианты, химию в первых трех звеньях.

— Если вратарь не виноват, в чем причина замены Самонова?

— Причина обычная — встряхнуть, что-то поменять. Не связано с голами.

— Неудачная игра в большинстве — главная причина поражения?

— Противник забил при 5 на 3, мы нет. Конечно, это ключевой момент матча.

— Мичков провел около 5 минут. Вы изначально так планировали?

— Так сложилось, матч такой — то меньшинство, то большинство. Из-за этого у него получилось небольшое игровое время.

— Не было в составе Токранова. Почему?

— Легко повреждение у него.

— Вы сменили сочетания в первых двух звеньях. Довольны ли тем, что получилось?

— Повторюсь, ищем химию в звеньях. Проанализируем и будем принимать дальнейшие решения.