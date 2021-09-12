Брагин — о поражении от «Торпедо»: «Ищем варианты, химию в первых трех звеньях»
Главный тренер СКА Валерий Брагин назвал причины поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо» (2:3).
— Обоюдоострая игра была, и у нас, и у соперника было очень много моментов. Они реализовали большинство, мы нет, а это был ключ к победе. Нужно было забивать при 5 на 3, — цитирует тренера сайт СКА.
— Самонов вновь пропустил три шайбы. Проблемы с психологией?
— Не думаю. Там такие голы, что винить вратаря я бы не стал.
— Вей играет в первом звене, но пока у него не идет. Что ему мешает?
— Ищем варианты, химию в первых трех звеньях.
— Если вратарь не виноват, в чем причина замены Самонова?
— Причина обычная — встряхнуть, что-то поменять. Не связано с голами.
— Неудачная игра в большинстве — главная причина поражения?
— Противник забил при 5 на 3, мы нет. Конечно, это ключевой момент матча.
— Мичков провел около 5 минут. Вы изначально так планировали?
— Так сложилось, матч такой — то меньшинство, то большинство. Из-за этого у него получилось небольшое игровое время.
— Не было в составе Токранова. Почему?
— Легко повреждение у него.
— Вы сменили сочетания в первых двух звеньях. Довольны ли тем, что получилось?
— Повторюсь, ищем химию в звеньях. Проанализируем и будем принимать дальнейшие решения.
Дополнительная информация:
https://www.ska.ru/news/view/valierii-braghin-ob-ighrie-s-torpiedo/
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