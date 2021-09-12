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Вудкрофт: «Хорошая команда всегда найдет способ изменить ход матча»

20:37
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Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (5:2).

«Думаю, мы хорошо вернулись в игру в третьем периоде, это основной момент. Первый период провели хорошо, многое получилось, забили хороший гол. Не очень хорошо начали второй, не сработало большинство, что позволило сопернику вернуться в игру, они почувствовали, что могут противостоять нам. В перерыве я сказал, что хорошая команда всегда найдет способ изменить ход матча. Мы — хорошая команда, и парни доказали это. У нас неплохой старт сезона, учитывая то, что многие подписались поздно, последние две недели сборов мы провели вместе со сборной Белоруссии. Мы довольны результатом на данный момент, но можем улучшать свою игру», — приводит слова тренера сайт КХЛ.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/09/12/489129.html

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Иван Шитик все материалы автора

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