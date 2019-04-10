Борис Майоров: "Приход Знарка оцениваю позитивно"

Двукратный олимпийский чемпион и прославленный нападающий "Спартака" Борис Майоров в разговоре с "СЭ" поделился мнением о назначении Олега Знарка главным тренером красно-белых.

– Приход Знарка в "Спартак" оцениваю позитивно, – заявил Майоров. – Половину прошлого сезона обязанности главного тренера исполнял генеральным менеджер. На двух стульях сидеть нельзя. Обязательно что-то будет страдать.

– Со Знарком во главе "Спартак" станет суперклубом?

– Чтобы команда стала топовой, нужно выполнить несколько простых условий. В первую очередь, это состав. Чем больше будет бюджет, тем лучше. Второе – это материальная база. Почти всех команды лиги базируются на своих аренах, поэтому и “Спартаку” нужен собственный стадион. Третье условие – наличие квалифицированных авторитетных тренеров с богатым опытом и харизмой. Собрать эти условия воедино не всегда удается.

Выбора игроков практически нет. Все хорошие игроки сосредоточены в СКА, ЦСКА, "Авангарде", "Салавате", "Магнитке" и выдернуть оттуда хоккеистов практически невозможно, но нужно искать. Единственная возможность усилиться – приобрести хороших легионеров. Таковых в последние годы в "Спартаке" не наблюдалось.

– Кого бы вы оставили из нынешних легионеров?

– Все зависит от новых приобретений "Спартака". Я бы оставил вратаря Гудачека. Тот же Максвелл и Ганзал погоды не делают. Можно собрать талантливую молодежь, которая не проходит в состав других команд. Пусть в хоккейном “Спартаке” заиграют амбициозные молодые люди, как в футбольном ЦСКА. Чтобы они заиграли, нужно время.

– Значит Знарку в "Спартаке" можно пойти по пути Гончаренко в ЦСКА?

– Не знаю. Надо, чтобы эти игроки были на что-то способны. Вспоминаю свою хоккейную карьеру. В 1958 году команду начали перестраивать и освободили от ветеранов. Здорово ее обновили, и остались люди моего возраста. Когда в 1962 году мы стали чемпионами, мне было всего 24 года, и я был почти самым старшим. (Евгений Белоусов)