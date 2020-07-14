«Больше ногти не грызу». Дедунов рассказал, как на него повлиял коронавирус

Нападающий «Авангарда» Павел Дедунов поделился ожиданиями от нового сезона КХЛ. Также он рассказал, как на него повлияла пандемия коронавируса.

— Потолок зарплат, конечно, внес свои коррективы, но куда интереснее, как вся эта ситуация с коронавирусом будет развиваться дальш, — цитирует Дедунова официальный сайт «Авангарда». — Как будет КХЛ выполнять какие-то действия, многое же будет связано с этим, поэтому от этого все будет складываться. Не знаю, сложно сказать что-то конкретное. Конечно, будет необычно играть при пустых трибунах. Это не то что новшество, даже не знаю, как назвать. Конечно, будет сложно: всегда играли, люди приходили, болельщики общались. А сейчас все будет менее, скажем так, контактное.

Поменял ли я свою жизнь во время пандемии? Сказать, что я прямо глобально что-то поменял — нет, единственное — где-то более осторожен, ногти не грызу. Если раньше грыз ногти в магазине — больше так не делаю (смеется). Руки стал почаще мыть.