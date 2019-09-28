Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака»? (3:4 Б).

— Поздравляю «Спартак» с победой. Эта игра немного напоминала ту, которая была на их льду. Матч был интересным — достойная команда, достойный соперник. Нужно отдать должное, что ребята смогли вернуться в игру и перевести матч в овертайм.

Сложно винить наших игроков во второй и третей шайбе, потому что там именно противник хорошо поработал. Если говорить об овертайме — это как вбрасывание монетки. Никогда не знаешь, к чему он приведет. В итоге, перешли на серию буллитов, и уже там противник одержал победу. Но я все равно доволен своими ребятами. Приход Роба Клинкхаммера очень помог нам в большинстве. Химия у игроков становится все лучше и лучше: они лучше читают игру, хорошо взаимодействуют. Я думаю, что мы на правильном пути и идем в нужном направлении. (Алена Гребенькова)

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