Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли после поражения от «Автомобилиста»? (2:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ выразил мнение, что игра могла сложиться в любую сторону, информирует официальный сайт клуба из Екатеринбурга.

— Поздравляем «Автомобилист» с победой, — приводит слова Хартли пресс-служба «Авангарда». — Это была такая игра, которая могла пойти в любом направлении, любой мог победить, все сражались. И Судницин на нашей стороне выглядел очень хорошо, и Коварж на стороне «Автомобилиста». Все решило удаление в овертайме. У нас сейчас такая ситуация, когда не очень много игроков, но ни к кому претензии мы предъявить не можем. Все сражаются, все бьются, каждый вкладывает всего себя в игру. По сути, игра могла сложиться в любую сторону. Победил «Автомобилист», его и поздравляем с победой.

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