Боб Хартли: "Мы и не думали, что пройдем "Салават" в четырех матчах"

Главный тренер "Авангарда" Боб Хартли подвел итоги третьего матча с "Салаватом" (1:5).

- "Салават" отлично провел первый период, - заявил Хартли. - Мы этого ожидали, но отреагировали неправильно. Соперник успел забить три важнейших гола, а дальше ловили нас на контратаках. Нужно забыть о третьем матче, перегруппироваться и готовиться к следующей встрече.

- Что случилось с Тэйлором Беком?

- Он травмирован.

- Почему было так много меньшинства даже в третьем периоде?

- Нас выбили сегодня из нашей системы, парни расстроились, поэтому мы допустили так много удалений.

- Вы настаивали на дисквалификации Хартикайнена, а сегодня от сделал результат. Обидно?

- Это решение лиги, и мы ничего с ним не можем поделать.

- Почему не удавалась атакующая игра?

- Нам противостояла отличная команда, которая сегодня была лучше. "Салават" одолел "Магнитку" и "Автомобилист" Я и не ожидал, что мы пройдем "Салават" в четырех матчах даже в самых смелых мечтах.

- После удаления Семенова в первом периоде почему вы кричали в сторону судей?

- Не знаю, это был удар в голову.

- Зернову было тяжеловато. Не боялись рисковать его здоровьем?

- Медицинский штаб дал нам зеленый свет. Зернов - настоящий воин и сам рвался на лед несколько дней. Я не волнуюсь за него. Здорово, что он вернулся. (Алексей Шевченко)

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