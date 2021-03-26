Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал домашнюю победу над магнитогорским «Металлургом» (4:0) в четвертьфинале плей-офф Кубка Гагарина. Омский клуб вышел вперед в серии 3-2.

— Это по-настоящему командная работа, — сказал Хартли. — Ребята давили, прессинговали. В характере нашей команды ни на секунду не сомневался. Сегодня ребята еще раз это доказали. Мы забили первыми — это очень важно в плей-офф. Все сегодня отработали на «отлично». Шикарно отыграл Шимон Грубец, защитники блокировали броски, нападающие здорово действовали на вбрасываниях. Уверенная командная победа.

— Почему ход матчей этой серии невозможно предугадать?

— Это хоккей, именно поэтому серия длится до семи матчей. После 60 игр регулярки разница между нами составила всего три очка. Отличия между командами минимальны. Игра может повернуться в любую сторону. Где-то противник завладеет инициативой, как это было в четвертом матче. Где-то, наоборот, мы, как произошло сегодня. Свою роль играют ошибки, но сегодня мы были лучшей командой. Меня абсолютно не волнует счет на табло, главное — собрать четыре победы. В плей-офф личная статистика уходит на второй план. Я буду рад любой победе.

(Михаил Скрыль)