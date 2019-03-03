Боб Хартли: "Это только первый шаг к Кубку Гагарина"

Главный тренер "Авангарда" Боб Хартли после победы в серии над "Ак Барсом" (4:0) в первом раунде Кубка Гагарина отметил, что все в этом противостоянии сложилось для его команды удачно.

- Поздравляю "Ак Барс" с хорошим сезоном, - сказал Хартли. - Для нас с самого начала этой серии много складывалось, как нужно. Начиная Бобковым, который сыграл великолепно, и заканчивая всеми остальными, мы здорово смотрелись и в равных составах и в меньшинстве и в большинстве. Это лишь первый шаг для нас в большой дороге на пути к Кубку Гагарина. (Артур Еникеев)

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