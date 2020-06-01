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Билялов выступил за аренду в КХЛ

02:51
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Голкипер «Ак Барса» Тимур Билялов поделился мнением о введении аренды в КХЛ. В данный момент временные переходы не имеют юридической силы.

— На мой взгляд, в этом есть определенный смысл, — цитируют Билялова «Известия». -Все равно же переходы хоккеистов, не попадающих в составы своих команд, периодически происходят — нужно получать игровую практику. Мне лично отъезды в «Югру» и Ригу помогли в профессиональном плане, дали возможность почувствовать, что такое КХЛ, и заявить о себе на этом уровне. Это полезно для молодых ребят. Но в нынешнем виде подобные переходы порождают много разговоров среди болельщиков и СМИ, в основном с негативным уклоном. Чтобы их убрать, нужно это прописать в регламенте КХЛ. Чтобы всё было прозрачно и каждый понимал, куда и на каких условиях идет хоккеист. Поэтому считаю, что аренда нужна.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1016054/aleksei-fomin/o-rekorde-ia-zadumalsia-pered-matchem-v-kotorom-ego-ustanovil

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