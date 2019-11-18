Комиссия по определению лучших хоккеистов чемпионата Континентальной хоккейной лиги на основании статистических данных выступлений игроков определила лауреатов десятой недели турнира в четырех номинациях, сообщает официальный сайт КХЛ.

Лучшим вратарем признан Тимур Билялов («Ак Барс»), одержавший две победы в двух матчах, в том числе одну на ноль и пропустил в них лишь одну шайбу. В игре против «Трактора» Билялов установил рекорд чемпионатов России по продолжительности «сухой» серии. Вратарь казанского клуба признается лучшим вратарем вторую неделю подряд.

Лучшим защитником назван Данила Галенюк (СКА), вместе с командой одержавший победы во всех трех гостевых матчах недели и набравший в них 3 (1+2) очка. На прошлой неделе Галенюк победил в номинации «Лучший новичок».

Лучшим нападающим стал Антон Ландер («Локомотив»), одержавший вместе с командой победы во всех трех матчах недели и набравший в них 7 (5+2) очков (лучший результат недели).

Лучшим новичком выбран нападающий Кирилл Марченко (СКА), забросивший две шайбы в трех матчах. Шайба в ворота «Амура» стала для 19-летнего форварда первой в КХЛ, гол в поединке с «Куньлунем» стал победным.

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