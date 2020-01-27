Комиссия по определению лучших хоккеистов чемпионата Континентальной хоккейной лиги определила лауреатов девятнадцатой недели регулярного чемпионата в четырех номинациях, сообщает официальный сайт лиги.

Ллучшим вратарем признан Никита Беспалов («Спартак»), в трех матчах недели (в том числе одном гостевом) не пропустивший ни одной шайбы. Голкипер красно-белых отыграл на ноль матчи против «Северстали» и «Трактора», в матче против минского «Динамо» вышел на замену и также оставил свои ворота в неприкосновенности. «Сухая» серия спартаковского вратаря продолжается и составляет на данный момент 136 минут 19 секунд.

Лучшим защитником назван Коди Франсон («Авангард»), вместе с командой одержавший победы в трех матчах недели и отметившийся в них двумя результативными передачами. Защитник омского клуба не завершил ни один из матчей недели с отрицательным показателем полезности при общем показателе («плюс 5»).

Лучшим нападающим выбран Никита Михайлис («Барыс»), в трех гостевых матчах недели набравший 4 (3+1) очка. Его гол в игре против «Йокерита» стал победным, в матче против СКА Михайлис отметился дублем.

Лучшим новичком признан нападающий Василий Подколзин (СКА), одержавший вместе с командой победы в двух из трех матчей недели и набравший в них 3 (2+1) очка. Нападающий клуба из Санкт-Петербурга набирал очки во всех играх. Шайба в гостевом матче против ЦСКА стала для него дебютной в КХЛ.